UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final gecesi (Real Madrid – Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?)

Şampiyonlar Ligi’nde sırasıyla PSG, Chelsea ve Manchester City gibi rakipleri eleyip finale yükselen Real Madrid’in karşısında İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu elinden kaçırıp Şampiyonlar Ligi kupasına odaklanan Liverpool var. Benzema’nın yükselen formuyla organizasyonun iddialı takımlarını alt eden Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’nde sadece 1 defa yenilmiş Liverpool, finalde kozlarını paylaşacak.

Haberler - ntv.com.tr 25.05.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 28.05.2022 - 18:30

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final gecesi (Real Madrid – Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?)

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ile Finali’nde kupa için mücadele edecek.

Real Madrid turnuvanın iddialı takımları PSG ve Manchester City ile birlikte geçen sezonun şampiyonu Chelsea’yi de eledi.

Liverpool sonunda finale yükseldiği organizasyonda İnter, Benfica ve Villarreal’i kupanın dışına itti.

REAL MADRİD – LİVERPOOL UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Real Madrid - Liverpool karşılaşması 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’da (TSİ) başlayacak. Mücadele EXXEN ve TV 8'den naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA EKSİK YOK

Real Madrid’de sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Liverpool ise karşılaşmaya tam kadro olarak hazırlanmış durumda.

MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius Junior, Valverde, Benzema

LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Fabinho, Salah, Mane, Diaz

"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEF KOYABİLECEK EKİP YOK"

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