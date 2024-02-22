NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Napoli ile Barcelona 1-1 berabere kalırken, Porto son dakika golüyle Arsenal'i 1-0 yendi. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk de yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla devam etti.

İtalyan temsilcisi Napoli'nin İspanyol ekibi 'yı ağırladığı maçta ilk golü 60. dakikada konuk takım adına Robert Lewandowski kaydetti.

Napoli'nin 75. dakikada Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile beraberliği sağladığı mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 1

LAMINE YAMAL TARİHİNE GEÇTİ

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 16 yaş 223 günle turnuvanın eleme aşaması maçlarında forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Yamal bu sezon Barcelona formasıyla 34 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 2

PORTO, ARSENAL'İ 1-0 MAĞLUP ETTİ

Gecenin diğer maçında ise Portekiz temsilcisi Porto, sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Arsenal'i 90+4. dakikada Galeno'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;