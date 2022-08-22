UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son 6 takım belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, elemelerden grup aşamasına yükselecek 6 takım, 23-24 Ağustos tarihlerindeki maçlar sonucu belli olacak. Elenen ekipler, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.



Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği mücadelenin rövanşında 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.



Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:



YARIN



Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)



Viktoria Plzen (Çekya) - Karabağ (Azerbaycan) (0-0)



Kızılyıldız (Sırbistan) - Maccabi Haifa (İsrail) (2-3)



ÇARŞAMBA



Trabzonspor - Kopenhag (Danimarka) (1-2)



Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-1)



PSV (Hollanda) - Rangers (İskoçya) (2-2)