UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 Temmuz Salı ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak 1. eleme turu maçları ile yeni sezon heyecanı başlayacak.



Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur maçları 8 Temmuz Salı ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.



PROGRAM:



SALI:



KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)



FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)



FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)



FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)



NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)



The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)



FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)



Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)



KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)



Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)



ÇARŞAMBA:



FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)



PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)



Fotbal Club FCSB (Romanya) -Inter Club d'Escaldes (Andorra)



Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)