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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi, play off turunda erken final! İşte eşleşmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Daha önce finalde karşılaşan Manchester City ile Real Madrid play off'ta rakip oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi, play off turunda erken final! İşte eşleşmeler...

UEFA 'nde son 16 play-off turu kura çekimi Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. 

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Almanya'daki Münih Arena'da oynanacak. 

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak. Finale kalan iki takım ise 31 Mayıs 2025'de karşı karşıya gelecek.

DEVLER LİGİ'NDEKİ EŞLEŞMELER

Brest-Paris St Germain

Benfica-Monaco

Juventus-PSV

Feyenoord-Milan

Manchester City-Real Madrid

Club Brugge-Atalanta

Sporting-Borussia Dortmund

Bayern Munich-Celtic

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi, play off turunda erken final! İşte eşleşmeler... - 1
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