UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi, play off turunda erken final! İşte eşleşmeler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Daha önce finalde karşılaşan Manchester City ile Real Madrid play off'ta rakip oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Almanya'daki Münih Futbol Arena'da oynanacak.
Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak. Finale kalan iki takım ise 31 Mayıs 2025'de karşı karşıya gelecek.
DEVLER LİGİ'NDEKİ EŞLEŞMELER
Brest-Paris St Germain
Benfica-Monaco
Juventus-PSV
Feyenoord-Milan
Manchester City-Real Madrid
Club Brugge-Atalanta
Sporting-Borussia Dortmund
Bayern Munich-Celtic
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