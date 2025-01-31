UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi, play off turunda erken final! İşte eşleşmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Almanya'daki Münih Futbol Arena'da oynanacak.



Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak. Finale kalan iki takım ise 31 Mayıs 2025'de karşı karşıya gelecek.

DEVLER LİGİ'NDEKİ EŞLEŞMELER



Brest-Paris St Germain



Benfica-Monaco

Juventus-PSV

Feyenoord-Milan

Manchester City-Real Madrid

Club Brugge-Atalanta

Sporting-Borussia Dortmund

Bayern Munich-Celtic