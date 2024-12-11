UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, liderliğini sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, oynanan maçlarla başladı. Günün 20.45 seansında İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Girona'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kırmızılara galibiyeti getiren golü 63. dakikada penaltıdan Mohamed Salah kaydetti. Mısırlı futbolcu bu golle Liverpool tarihinde Avrupa kupalarında 50 gole ulaşan ilk isim oldu. Bu sonuçla 6'da 6 yapan Arne Slot'un öğrencileri, puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü.



LEVERKUSEN, INTER'İ SON DAKİKA GOLÜYLE YENDİ



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan temsilcisi Inter, konuk olduğu Bayer Leverkusen'e son dakika golüyle 1-0 kaybetti. Alman ekibini galibiyete taşıyan gol 90. dakikada Nordi Mukiele'den geldi. Leverkusen, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı ve averajla ikinci sıraya yerleşti. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.



REAL MADRİD, ATALANTA'YI 3-2 İLE GEÇTİ



Milli futbolcu Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 yendi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kylian Mbappe, 56. dakikada Vinicius Junior ve 59. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.



BAYERN MÜNİH, SHAKTAR DONETSK'İ 5-1 MAĞLUP ETTİ



Günün en gollü maçında Bayern Münih, Shaktar Donetsk'i 5-1'lik skorla farklı mağlup etti. Bayern'in gollerini Konrad Laimer, Thomas Müller, Jamal Musiala ve Michael Olise (2) atarken, Shaktar'ın golü Kevin'dan geldi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:



Girona - Liverpool: 0-1

Dinamo Zagreb - Celtic: 0-0

Atalanta - Real Madrid: 2-3

Bayer Leverkusen - Inter: 1-0

Club Brugge - Sporting CP: 2-1

Salzburg - Paris Saint-Germain: 0-3

Shakhtar Donetsk - Bayern Münih: 1-5

Leipzig - Aston Villa: 2-3

Brest - PSV Eindhoven: 1-0