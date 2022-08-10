UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi.



Rövanş müsabakalarının ardından Bodo/Glimt, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Benfica, Dinamo Zagreb, Karabağ, PSV, Dinamo Kiev ve Rangers play-off turuna yükseldi.



Alınan sonuçlar şöyle:



Zalgiris (Litvanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1 (0-5)



Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-0 (0-4)



Viktoria Plzen (Çekya) - Sheriff (Moldova): 2-1 (2-1)



Pyunik (Ermenistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2 (0-5)



Midtjylland (Danimarka) - Benfica (Portekiz): 1-3 (1-4)



Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan): 1-3 (1-1)



Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2 (2-1)



PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 3-2 (Uzatmalarda) (1-1)



Sturm Graz (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2 (Uzatmalarda) (0-1)



Rangers (İskoçya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-0 (0-2)



PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona eren 3. eleme turu maçlarının ardından oluşan play-off eşleşmeleri şöyle:



ŞAMPİYONLAR YOLU



Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)



Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)



Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)



LİG YOLU



Dinamo Kiev (Ukrayna) - ​​Benfica (Portekiz)



Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)



Play-off maçları, 16-17 ve 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

