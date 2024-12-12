UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? İşte 6. hafta sonuçları

Milli futbolculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Portekiz ekibi Benfica, İtalyan rakibi Bologna'yla sahasında 0-0 berabere kaldı. Kerem 72 dakika sahada kalırken, Orkun 80 dakika forma giydi. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi Borussia Dortmund ise İspanya temsilcisi Barcelona'ya sahasında 3-2 yenildi. Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.



Karşılaşmaların sonucu şöyle:



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya): 0-0



Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1



Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3



Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0



Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3



Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1



Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya): 1-5



Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa): 0-3



Brest (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-0



Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1



Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 3-2



Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya): 2-3



Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere): 2-0



Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya): 0-0



Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa): 3-0



Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1



Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya): 4-2



Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre): 5-1



GÜNCEL PUAN DURUMU

