UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? İşte 6. hafta sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası sona erdi. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın asist yaptığı ve 84 dakika sahada kaldığı maçta İtalyan ekibi Juventus, İngiltere temsilcisi Manchester City'i 2-0 yendi. İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, İtalya'da Atalanta'yı 3-2 yendi.
Milli futbolculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Portekiz ekibi Benfica, İtalyan rakibi Bologna'yla sahasında 0-0 berabere kaldı. Kerem 72 dakika sahada kalırken, Orkun 80 dakika forma giydi. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi Borussia Dortmund ise İspanya temsilcisi Barcelona'ya sahasında 3-2 yenildi. Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.
Karşılaşmaların sonucu şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya): 0-0
Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1
Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0
Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3
Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya): 1-5
Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa): 0-3
Brest (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-0
Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1
Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 3-2
Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya): 2-3
Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere): 2-0
Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya): 0-0
Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa): 3-0
Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya): 4-2
Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre): 5-1
GÜNCEL PUAN DURUMU
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