UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor: PSG - Real Madrid maçı bu akşam

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.



Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:



BUGÜN

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)



Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)



YARIN



Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)



Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

22 ŞUBAT SALI



Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)



Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)



23 ŞUBAT ÇARŞAMBA



Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)



Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

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