UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor: PSG - Real Madrid maçı bu akşam

Haberler - Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 15:22
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.
Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
YARIN
Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)
22 ŞUBAT SALI
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)
Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)
23 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
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