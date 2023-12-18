UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda oynanacak son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri;

Porto - Arsenal

Napoli - Barcelona

Paris Saint-Germain - Real Sociedad

Inter - Atletico Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern Münih

Kopenhag - Manchester City

RB Leipzig - Real Madrid

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar, 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Akabinde rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.