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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor

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UEFA son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.

Maçların programı şu şekilde:

Bugün:

Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0)

Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1)

8 Mart Çarşamba:

Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1)

Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0)

14 Mart Salı:

Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)

Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)

15 Mart Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor - 1
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