UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.
Maçların programı şu şekilde:
Bugün:
Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0)
Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1)
8 Mart Çarşamba:
Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1)
Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0)
14 Mart Salı:
Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)
Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)
15 Mart Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)
Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)
İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.