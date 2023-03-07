UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.



Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.



Maçların programı şu şekilde:



Bugün:



Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0)



Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1)



8 Mart Çarşamba:



Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1)



Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0)



14 Mart Salı:



Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)



Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)



15 Mart Çarşamba:



Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)



Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.