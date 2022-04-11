UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Haberler - İHA - ntv.com.tr 11.04.2022 - 14:26

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

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Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol rüzgarı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Avrupa Çeyrek Final ikinci maçlarının heyecanı yarın ve 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile yaşanacak. Bu karşılaşmalar sonrası turnuvada yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.

Son 16 turunda Avusturya temsilcisi Salzburg’u rahat geçen Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Villerreal’i konuk edecek. Turnuvanın son şampiyonu Chelsea ise Real Madrid’e konuk olacak. Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kerim Benzama’nın yıldızlaştığı maçta İspanyol temsilcisi rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Çeyrek final heyecanı 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak 2 karşılaşma ile devam edecek. Premier Lig’de şampiyonluk yarışı içerisindeki iki takımdan Manchester City, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği İspanyol Atletico Madrid’e konuk olurken, Liverpool ise ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlayacak.

YARIN

Real Madrid (İspanya) - ​​​​​​​Chelsea (İngiltere) (3-1)

Bayern Münih (Almanya) - Villarreal (İspanya) (0-1)

13 NİSAN ÇARŞAMBA

Liverpool (İngiltere) - Benfica (Portekiz) (3-1)

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) (0-1)

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