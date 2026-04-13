UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor, Arda Güler sahaya çıkıyor
13.04.2026 14:48
Arda Güler.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak. Türk takımı yer almazken milli yıldız Arda Güler sahada olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 15 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Arda Güler'li Real Madrid 2-1'in rövanşında Bayern Münih deplasmanına çıkacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0)
22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2)
15 Nisan Çarşamba:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0)
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1)