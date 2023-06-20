UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yeni sezonun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya 2. eleme turundan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.



İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:



Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)



Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)



Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı



Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)



Klaksvik (Faroe Adaları)﻿ - Ferencvaros (Macaristan)



Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)



Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)



Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)



﻿Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)



Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)



Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)



Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)



Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)



Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)



Astana (Kazakistan)﻿ - Dinamo Tiflis (Gürcistan)