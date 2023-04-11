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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu akşamın öne çıkan maçı Manchester City ile Bayern Münih arasında oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk maçları, bugün ve 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.

Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

BUGÜN

Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

YARIN

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)

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