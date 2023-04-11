UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk maçları, bugün ve 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak.



Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.



Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:



BUGÜN



Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)



Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)



YARIN



Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)



Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)

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