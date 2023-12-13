UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı devam ediyor.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, 13 Aralık Çarşamba günü toplam 8 maç yapılacak.



GÜNÜN MAÇLARI



20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)

23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)

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