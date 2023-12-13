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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı devam ediyor. İşte maçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları

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UEFA 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı devam ediyor. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, 13 Aralık Çarşamba günü toplam 8 maç yapılacak.

GÜNÜN MAÇLARI 

20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)
23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları - 1
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