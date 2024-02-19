UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 4 maçla devam edecek.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 21 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.



Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



23.00'te başlayacak bu haftaki son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:



Yarın:



Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)



21 Şubat Çarşamba:



Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

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