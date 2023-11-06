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UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Icardi paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız?" ifadesi ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yle birlikte meşhur Şampiyonlar Ligi marşının bulunduğu görüntüler yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Icardi paylaşımı

UEFA, 'ın A Grubu'nda Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'yle ilgili video paylaştı.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız?" ifadesiyle Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Şampiyonlar Ligi marşı ile birlikte bir videosu gösterildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

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