UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonunu belirlediler: Galatasaray için çarpıcı kehanet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına kısa bir süre kala yeni sezon öncesi dikkat çeken bir tahmin yapıldı.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan , UEFA 'nin lig etabında yer alma hakkı kazanmıştı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası 'ın rakipleri ve maç programı şu şekilde sıralanmıştı:

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA 'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.

FAVORİ REAL MADRID

Bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürmüş olan Real Madrid, yüzde 16,1'lik olasılıkla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.

Real Madrid'i yüzde 13,1 ile Liverpool ve yüzde 12,6 ile Barcelona takip etti.

SON ŞAMPİYONUN İHTİMALİ

'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'in turnuvayı kazanma ihtimaline ise yüzde 11,5'lik bir oran verildi.

GALATASARAY'IN YÜZDESİ

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan 'ın şampiyonluk ihtimaline ise yüzde 0,1'lik ihtimal verildi.

USG, Slavia, Pafos, Kopenhag, Qarabağ, Bodo/Glimt ve Kairat'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk olasılığının bulunmadığı belirtildi.

İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:

1 - Real Madrid: 16.1%
2 - Liverpool: 13.1%
3 - Barcelona: 12.6%
4 - PSG: 11.5%
5 - Arsenal: 9.7%
6 - Manchester City: 8.7%
7 - Bayern: 7.4%
8 - Inter: 4.9%
9 - Chelsea: 4.1%
10 - Atletico: 2%
11 - Leverkusen: 1.7%
12 - Newcastle: 1.4%
13 - Dortmund: 1.1%
14 - Napoli: 1%
15 - Athletic Bilbao: 0.8%
16 - Juventus: 0.8%
17 - Atalanta: 0.6%
18 - Villarreal: 0.5%
19 - Benfica: 0.5%
20 - Sporting: 0.3%
21 - PSV: 0.2%
22 - Tottenham: 0.2%
23 - Frankfurt: 0.2%
24 - Monaco: 0.2%
25 - Club Brugge: 0.2%
26 - Marsilya: 0.1%
27 - : 0.1%
28 - Olympiakos: 0.1%
29 - Ajax: 0.1%
30 - USG: 0%
31 - Slavia: 0%
32 - Pafos: 0%
33 - Kopenhag: 0%
34 - Qarabağ: 0%
35 - Bodo/Glimt: 0%
36 - Kairat: 0%

