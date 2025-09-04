UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonunu belirlediler: Galatasaray için çarpıcı kehanet!

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Galatasaray 'ın rakipleri ve maç programı şu şekilde sıralanmıştı: 18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00 22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45 5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00 25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele eden tek Türk takımı olacak.

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.

FAVORİ REAL MADRID



Bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürmüş olan Real Madrid, yüzde 16,1'lik olasılıkla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.

