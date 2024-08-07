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UEFA Süper Kupa final maçı: Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde bir numarası Real Madrid olmuştu. Dortmund’u finalde mağlup eden eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 15. kez yaşamıştı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanmıştı. Şimdi bu iki takım UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman?

UEFA Süper Kupa final maçı: Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman?

2023-2024 sezonunda Avrupa Ligi’ni Atalanta, Şampiyonlar Ligi’ni ise kazandı. Tarihinin ilk Avrupa kupası zaferini kazanan Atalanta ile Devler Ligi şampiyonu Real Madrid karşı karşıya gelecek. İşte, final maçı tarihi..

UEFA SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atalanta, Süper Kupa finalinde İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan UEFA’dan yapılan açıklamada UEFA Süper Kupa mücadelesinin Varşova Ulusal Stadyumu’nda oynanacağı duyuruldu.

Real Madrid-Atalanta karşılaşması, 14 Ağustos’ta oynanacak.

Müsabakaya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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