UEFA Süper Kupa final maçı: Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman?

2023-2024 sezonunda Avrupa Ligi’ni Atalanta, Şampiyonlar Ligi’ni ise Real Madrid kazandı. Tarihinin ilk Avrupa kupası zaferini kazanan Atalanta ile Devler Ligi şampiyonu Real Madrid karşı karşıya gelecek. İşte, UEFA Süper Kupa final maçı tarihi..



UEFA SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?



Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atalanta, Süper Kupa finalinde İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan UEFA’dan yapılan açıklamada UEFA Süper Kupa mücadelesinin Varşova Ulusal Stadyumu’nda oynanacağı duyuruldu.



Real Madrid-Atalanta karşılaşması, 14 Ağustos’ta oynanacak.



Müsabakaya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

