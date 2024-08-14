NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Süper Kupa final maçı: Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde bir numarası Real Madrid olmuştu. Dortmund’u finalde mağlup eden eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 15. kez yaşamıştı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanmıştı. Şimdi bu iki takım UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa final maçı: Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023-2024 sezonunda Avrupa Ligi’ni Atalanta, Şampiyonlar Ligi’ni ise Real Madrid kazandı. Tarihinin ilk Avrupa kupası zaferini kazanan Atalanta ile Devler Ligi şampiyonu Real Madrid karşı karşıya gelecek. İşte, UEFA final maçı tarihi..

UEFA SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atalanta, Süper Kupa finalinde İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Süper Kupa finalinde, Real Madrid ve Atalanta arasında oynanacak karşılaşma 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA SÜPER KUPA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, EURO 2024 izninin sona ermesinin ardından Real Madrid'in ABD kampına katıldı.

Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan Arda Güler, son Chelsea karşılaşmasında ise hiç süre almadı.

UEFA Süper Kupa finalinde Ancelotti’nin Arda Güler’e ikinci yarı şans vermesi bekleniyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...