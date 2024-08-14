UEFA Süper Kupa final maçı: Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023-2024 sezonunda Avrupa Ligi’ni Atalanta, Şampiyonlar Ligi’ni ise Real Madrid kazandı. Tarihinin ilk Avrupa kupası zaferini kazanan Atalanta ile Devler Ligi şampiyonu Real Madrid karşı karşıya gelecek. İşte, UEFA Süper Kupa final maçı tarihi..



UEFA SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?



Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atalanta, Süper Kupa finalinde İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.



UEFA Süper Kupa finalinde, Real Madrid ve Atalanta arasında oynanacak karşılaşma 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.



Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



UEFA SÜPER KUPA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



Arda Güler, EURO 2024 izninin sona ermesinin ardından Real Madrid'in ABD kampına katıldı.



Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan Arda Güler, son Chelsea karşılaşmasında ise hiç süre almadı.



UEFA Süper Kupa finalinde Ancelotti’nin Arda Güler’e ikinci yarı şans vermesi bekleniyor.