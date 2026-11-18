UEFA Uluslar Ligi 'nde grup maçları sona erdi. A Ligi'nde 4. Grup'ta oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği dramatik maçta Danimarka çeyrek final biletini Norveç 'e elleriyle verdi.

Sahasındaki maça ilk 15 dakikada bulduğu iki golle başlayan Danimarka için herşey mükemmeldi ama Norveç pes etmedi. İlk 4 maçta sadece yine Danimarka'yı yenebilen ve üst üste 3 yenilgi alan Norvec, Galler galibiyeti ile toparlanmıştı.

Ve kendileri için final maçında Haaland ile ilk golü bulan Norveç dakikalar 83'ü gösterdiğinde skoru 2-2 yaptı.

6 dakikalık uzatmanın 90+5'inci dakikasında VAR uyarısı sonucu Meler elle oynama gerekçesi ile Norveç lehine penaltı verdi ve atışı kullanan Haaland sonucu ilan etti: 2-3.

Grubunu Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayan Norveç, Mart ayındaki çeyrek finalde İngiltere, Fransa veya Almanya'dan biriyle eşleşecek.

A Ligi'nde Danimarka, Hırvatistan, Galler ve Sırbistan ile B Ligi'nde Slovenya, Bosna Hersek, Macaristan ve İrlanda, play-off mücadelesi verecek. Kazanan takımlar 2028-29 sezonunda A Ligi'nde yer alma hakkı kazanacak.