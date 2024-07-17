UEFA Uluslar B Ligi maç tarihleri: Türkiye-Galler maçı ne zaman?

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ve Karadağ'la yapacağı maçların statları belli oldu. A Milli Futbol Takımı, 11 yıllık aranın ardından Kayseri'de sahaya çıkacak. Milliler, bu kentte daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı. İşte, UEFA Uluslar B Ligi maç tarihleri...



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milliler, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Galler'le Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



A Milli Takım'ın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacağı müsabaka da başkent Podgorica'da yapılacak. Podgorica Şehir Stadyumu'ndaki maç, 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

