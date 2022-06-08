UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg - Türkiye karşılaşması ne zaman saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 6-0'la geçen A milliler Lüksemburg'a konuk oluyor. UEFA Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yapmayı hedefleyen Türkiye en yakın rakibi Lüksemburg'u yenerek puan farkını 3'e çıkarmayı istiyor. Peki UEFA Uluslar Ligi C grubu Lüksemburg - Türkiye karşılaşması saat kaçta hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 16:29

UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg - Türkiye karşılaşması ne zaman saat kaçta?

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UEFA Uluslar Ligi: A Milliler 3 puanı 6 golle aldı (Litvanya-Türkiye maç sonucu)

UEFA Uluslar Ligi: A Milliler 3 puanı 6 golle aldı (Litvanya-Türkiye maç sonucu)

Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'a konuk oluyor.

İlk iki maçında Faroe Adalarını 4-0 ve Litvanya'yı 6-0 yenen ay yıldızlılar Lüksemburg'u yenerek 3'te 3 yapma hedefinde.

Lüksemburg da gruptaki ilk 2 maçını kazanarak grupta yenilgisiz devam ediyor.

İki takım en son 31 Mart 2016'da karşılaşmıştı. Milliler, Lüksemburg'u 2-1 mağlup etmişti.

UEFA ULUSLAR LİGİ C GRUBU TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi C Grubu karşılaşması 11 Haziran Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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