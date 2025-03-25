UEFA Uluslar Ligi yarı final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, Portekiz, Fransa ve İspanya yarı finale çıktı. Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak. Futbolseverler şimdi maç programına odaklandı. Peki, Uluslar Ligi'nde yarı final maçları ne zaman?
UEFA Uluslar Ligi’nde çeyrek final maçları tamamlanırken, Almanya, Portekiz, İspanya ve Fransa yarı finale yükseldi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'daki final maçı Allianz Arena'da oynanacak. Öte yandan yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri de belli oldu.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 4-5 Haziran’da oynanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçlarının programı şöyle:
4 Haziran: Almanya-Portekiz (Allianz Arena)
5 Haziran: İspanya-Fransa (Stuttgart Arena)
ÇEYREK FİNAL ETABINDAN NOTLAR
İlk maçını Danimarka'ya 1-0 kaybeden Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun da gol attığı maçı 3-2 önde bitirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Trincão ve Gonçalo Ramos'un golleriyle maçı 5-2 kazanan Portekiz, yarı finale adını yazdırdı.
İtalya ile oynadığı çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan Almanya, ikinci maçta İtalya ile 3-3 berabere kalarak yarı finalde Portekiz'in rakibi oldu.
Hollanda ile oynadığı ilk çeyrek final maçında 2-2 berabere kalan İspanya, ikinci maçın normal süresini de 2-2 berabere tamamlayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda rakiplerin karşılıklı birer gol bulduğu karşılaşmada sonucunda seri penaltı atışlarına gidildi. Maçı İspanya penaltılarla 5-4 kazandı ve yarı final vizesi aldı.
Çeyrek final ilk maçını Hırvatistan karşısında 2-0 mağlup tamamlayan Fransa, ikinci maçta rakibini aynı skorla 2-0 yenmeye başardı. Karşılaşmada uzatmalarda da skor değişmedi. Penaltı atışları sonucu Fransa, 5-4 galip gelerek tur atladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Uefa