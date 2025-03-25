UEFA Uluslar Ligi yarı final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi’nde çeyrek final maçları tamamlanırken, Almanya, Portekiz, İspanya ve Fransa yarı finale yükseldi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'daki final maçı Allianz Arena'da oynanacak. Öte yandan yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri de belli oldu.



YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 4-5 Haziran’da oynanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçlarının programı şöyle:



4 Haziran: Almanya-Portekiz (Allianz Arena)



5 Haziran: İspanya-Fransa (Stuttgart Arena)



ÇEYREK FİNAL ETABINDAN NOTLAR



İlk maçını Danimarka'ya 1-0 kaybeden Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun da gol attığı maçı 3-2 önde bitirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Trincão ve Gonçalo Ramos'un golleriyle maçı 5-2 kazanan Portekiz, yarı finale adını yazdırdı.



İtalya ile oynadığı çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan Almanya, ikinci maçta İtalya ile 3-3 berabere kalarak yarı finalde Portekiz'in rakibi oldu.



Hollanda ile oynadığı ilk çeyrek final maçında 2-2 berabere kalan İspanya, ikinci maçın normal süresini de 2-2 berabere tamamlayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda rakiplerin karşılıklı birer gol bulduğu karşılaşmada sonucunda seri penaltı atışlarına gidildi. Maçı İspanya penaltılarla 5-4 kazandı ve yarı final vizesi aldı.



Çeyrek final ilk maçını Hırvatistan karşısında 2-0 mağlup tamamlayan Fransa, ikinci maçta rakibini aynı skorla 2-0 yenmeye başardı. Karşılaşmada uzatmalarda da skor değişmedi. Penaltı atışları sonucu Fransa, 5-4 galip gelerek tur atladı.