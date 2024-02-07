UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları çekiliyor: Türkiye kaçıncı torbada?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları çekiliyor.



Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.



Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.



TÜRKİYE, 4. TORBADAN KATILACAK



Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.



Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:



1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.



TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ



A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.



B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.



A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.



A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.



C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.



Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:



1 ve 2. maçlar

5-10 Eylül 2024



3 ve 4. maçlar

10-15 Ekim 2024



5 ve 6. maçlar

14-19 Kasım 2024



Yarı finaller

4-5 Haziran 2025



Final ve üçüncülük maçı

8 Haziran 2025

