UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan. Türkiye-Belçika

SERGEN YALÇIN İLE İLK MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Gruptaki ilk dört maçını kaybeden ve puanla tanışamayan milliler, Belçika karşısında mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

A Milli Takım, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da da İtalya'ya 3-1 kaybetti. Türkiye 'yi deplasmanda mağlup eden Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 ve deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Türkiye ile Belçika, tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta ay-yıldızlıların 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.

A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Türkiye'deki 5. maçını oynayacak. Daha önce Türkiye'de oynanan 4 maçta iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Milli Takım, Türkiye'deki galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesinde 3-2'lik sonuçla elde etti.

Ay-yıldızlılarda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika karşısında forma giyebilecek. İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir de Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.