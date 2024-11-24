NTV.COM.TR

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off maçları ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ın rakibi oldu. Futbolseverler şimdi maç tarihlerini merak ediyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi'nde play-off maçları ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off maçları ne zaman?

Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A Milli Erkek Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

Kurada A Ligi'nin çeyrek ve muhtemel yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

A Ligi çeyrek final

Danimarka-Portekiz

Hollanda-İspanya

Hırvatistan-Fransa

İtalya-Almanya

A Ligi muhtemel yarı final:

Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa

İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz

A/B play-off eşleşmeleri

Türkiye-Macaristan

Ukrayna-Belçika

Avusturya-Sırbistan

Yunanistan-İskoçya

B/C play-off eşleşmeleri:

Kosova-İzlanda

Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan-Gürcistan

Slovakya-Slovenya

C/D play-off eşleşmeleri:

Cebelitarık-Letonya

Malta-Lüksemburg

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...