UEFA Uluslar Ligi'nde play-off maçları ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.



Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.



Kurada A Ligi'nin çeyrek ve muhtemel yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



A Ligi çeyrek final



Danimarka-Portekiz



Hollanda-İspanya



Hırvatistan-Fransa



İtalya-Almanya



A Ligi muhtemel yarı final:



Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa



İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz



A/B play-off eşleşmeleri



Türkiye-Macaristan



Ukrayna-Belçika



Avusturya-Sırbistan



Yunanistan-İskoçya



B/C play-off eşleşmeleri:



Kosova-İzlanda



Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti



Ermenistan-Gürcistan



Slovakya-Slovenya



C/D play-off eşleşmeleri:



Cebelitarık-Letonya



Malta-Lüksemburg