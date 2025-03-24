UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçları Almanya'da oynanacak

UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarına Almanya'nın Münih ve Stuttgart kentlerinde oynanacak.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'daki final maçı Allianz Arena'da oynanacak.



UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçlarının programı şöyle:



YARI FİNAL:



4 Haziran: Almanya-Portekiz (Allianz Arena)



5 Haziran: İspanya-Fransa (Stuttgart Arena)



ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI:



8 Haziran: (Stuttgart Arena)



FİNAL:



8 Haziran: (Allianz Arena)

