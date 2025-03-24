UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçları Almanya'da oynanacak
UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak.
UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarına Almanya'nın Münih ve Stuttgart kentlerinde oynanacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'daki final maçı Allianz Arena'da oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçlarının programı şöyle:
YARI FİNAL:
4 Haziran: Almanya-Portekiz (Allianz Arena)
5 Haziran: İspanya-Fransa (Stuttgart Arena)
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI:
8 Haziran: (Stuttgart Arena)
FİNAL:
8 Haziran: (Allianz Arena)
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Fransa