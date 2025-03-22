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UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları yarın oynanacak. Hollanda-İspanya maçının galibi Türkiye'nin rakibi olacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları yarın oynanacak. 

Uluslar Ligi'nde bu sezon değişen statüde yarı final bileti alacak 4 takım yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. A Ligi 1. Grubu lider tamamlayan Portekiz, konuk olduğu Danimarka'ya 1-0 mağlup olurken, aynı grubun 2.'si Hırvatistan ise 2. Grup lideri Fransa'yı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. İtalya - Almanya eşleşmesinde San Siro'da oynanan ilk maçta ise gülen taraf Almanlar oldu.

Organizasyonda yarı final bileti alan ülkeler, 4-5 Haziran'da kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi'nin üçüncülük maçı 8 Haziran günü, kupaya uzanan takımı belirleyecek final karşılaşması da aynı gün yapılacak.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLACAK

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son rakibi de netlik kazanacak. Milliler, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşirken, son rakip Hollanda-İspanya mücadelesinin galibi olacak. Hollanda'da oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.

Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında program şöyle:

22.45 Almanya - İtalya (2-1)
22.45 Portekiz - Danimarka (0-1)
22.45 İspanya - Hollanda (2-2)
22.45 Fransa - Hırvatistan (0-2)

Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri

Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri

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