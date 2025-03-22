UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon değişen statüde yarı final bileti alacak 4 takım yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. A Ligi 1. Grubu lider tamamlayan Portekiz, konuk olduğu Danimarka'ya 1-0 mağlup olurken, aynı grubun 2.'si Hırvatistan ise 2. Grup lideri Fransa'yı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. İtalya - Almanya eşleşmesinde San Siro'da oynanan ilk maçta ise gülen taraf Almanlar oldu.

