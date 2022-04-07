UEFA yeni FFP kuralını resmen açıkladı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA İcra Komitesi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemelerini onayladı.



Açıklamada, "Yapılan düzenlemeyle maaşlar, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamalar kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor." bilgisi verildi.



Düzenlemelerin, 2010 yılında uygulamaya konmalarından bu yana, UEFA'nın finans düzenlemelerinde yapılan ilk büyük reform olduğu duyuruldu.



Açıklamada, "Yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleri ile ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak." ifadesi kullanıldı.



Yeni düzenlemeler Haziran 2022'de yürürlüğe gireceği, kulüplerin uyum sağlamaları için de düzenlemenin üç yıl içinde kademeli olarak uygulanacağı duyuruldu.