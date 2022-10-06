UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı (Fenerbahçe-AEK Larnaca maç sonucu)

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek liderlik yolunda hataya izin vermedi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 52. dakikada Osayi-Samuel, 55. dakikada ise Emre Mor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda golü bulamadı. Maçın 79. dakikasında Rossi'nin ortasında Mamas'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, sahadan bu skorla galip ayrılmayı bildi.



Fenerbahçe, bu galibiyetle grupta puanını 7'ye çıkardı.



AVRUPA GOLCÜSÜ BATSHUAYI



Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Avrupa kupalarına iyi başladı.



Tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin grupta oynadığı ilk maçta Dinamo Kiev'e karşı attığı son dakika golüyle takımına 3 puanı getirmişti.



Dinamo Kiev'in ardından AEK Larnaca maçında da 26. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Batshuayi, 3 maç sonunda 2. golünü kaydetti.



İLK KEZ GOL YEMEDİ



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ilk kez gol yemeden galip geldi.



Gruptaki ilk maçında Dinamo Kiev'i sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2. maçında deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.



Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ise 2-0 galip gelerek ilk kez gol yemedi.



Öte yandan sarı-lacivertliler, grubundaki 3 maçta da rakip fileleri 2'şer kez havalandırarak 6 gol sevinci yaşadı.