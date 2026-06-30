UEFA'da Fenerbahçe'ye dev ceza

UEFA , kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe 'ye 7 milyon euroluk para cezası verdi.

Açıklamaya göre cezanın 2025 takvim yılı için yüzde 70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirilmesi ve kadro maliyet kuralının ihlal edilmesi nedeniyle verildiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Nice, Strasbourg, AEK Atina, Fiorentina gibi kulüplere de aynı sebebten ceza kesildi.