UEFA'da Fenerbahçe'ye dev ceza
30.06.2026 20:33
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe logosu
UEFA, Fenerbahçe'ye 2025 takvim yılı içinde kadro maliyet kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile 7 milyon euro para cezası verdi.
UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk para cezası verdi.
Açıklamaya göre cezanın 2025 takvim yılı için yüzde 70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirilmesi ve kadro maliyet kuralının ihlal edilmesi nedeniyle verildiği bildirildi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Nice, Strasbourg, AEK Atina, Fiorentina gibi kulüplere de aynı sebebten ceza kesildi.