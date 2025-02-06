UEFA'da "uzatmalar" tartışması: Maçlar doğrudan penaltılara gidebilir

UEFA'da Şampiyonlar Ligi eleme turlarında uzatma sürelerini kaldırma yönündeki tartışmalar hız kazanıyor.

Bu adım, üst düzey kulüplerin oynadığı toplam dakika sayısını azaltmaya yönelik yeni bir hamle olabilir.

MAÇLAR DOĞRUDAN PENALTILARA GİDEBİLİR



The Guardian’ın edindiği bilgilere göre, UEFA’nın kulüp turnuvalarında maçların doğrudan penaltılara gitmesi fikri ciddi şekilde değerlendiriliyor.

Ancak 2027’ye kadar sürecek mevcut yayıncı kuruluş hakları döngüsünün ortasında böyle bir değişikliğin gerçekleşmesi pek olası görünmüyor.

Uzatmalar, uzun süredir Avrupa futbolundaki paydaşlar arasında tartışmalı bir konu.

Bazı oyuncu sendikaları, takvimdeki aşırı yoğunluğu hafifletmek için uzatmaların kaldırılmasını güçlü bir şekilde savunuyor.

Şampiyonlar Ligi’nde her takımın en az sekiz maç oynayacağı genişletilmiş grup aşaması bu sorunu daha da büyütürken, bu yaz ABD’de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na 12 Avrupa takımının katılması da fikstür yükünü artırıyor.

FİKSTÜR YÜKÜNÜ HAFİFLETME ÇALIŞMALARI

Şimdiye kadar, üst düzey kulüplerin yoğun maç trafiğini hafifletmeye yönelik yapılan değişiklikler, ulusal turnuvalarda kesintiler şeklinde oldu.

Örneğin, İngiltere’de FA Cup tekrar maçlarının kaldırılması büyük tartışmalara yol açmıştı.



İki ayaklı eleme turlarında 30 dakikalık uzatma sürelerinin kaldırılması, sezon sonu fikstür sıkışıklığının getirdiği sorunları bir nebze olsun hafifletebilir.

Ayrıca, Temmuz ve Ağustos aylarında eleme turlarında mücadele eden takımlar için de bu değişiklik cazip olabilir.

Kadrosu daha geniş ve güçlü olan kulüplere karşı oynayan alt seviyedeki takımlar için de bu durum daha adil bir rekabet ortamı sağlayabilir.

Yayıncı kuruluşlar açısından da maçların beklenenden uzun sürmesi gibi plan dışı aksaklıkların azalması, ayrıca doğrudan penaltı atışlarına geçilmesiyle daha kısa sürede heyecanlı bir son sunulması cazip hale gelebilir.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 3 MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Geçtiğimiz sezon, Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turundan itibaren yalnızca üç karşılaşma uzatmalara gitti.

2022-23 sezonunda ise hiçbir maçta uzatma oynanmadı. Avrupa Ligi’nde ise 2023-24 sezonunda dört maç uzatmalara giderken, bu sayı bir önceki sezon altıydı.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

UEFA, The Guardian’a yaptığı açıklamada, şu ana kadar konunun yalnızca gayriresmi olarak gündeme getirildiğini ve kesin bir önerinin sunulmadığını belirtti.

Olası bir değişikliğin UEFA İcra Komitesi tarafından onaylanması gerekecek. Kulüp turnuvalarındaki son büyük kural değişikliği, 2021’de deplasman golü kuralının kaldırılmasıyla gerçekleşmişti.