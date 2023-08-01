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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakemler Abdulkadir Bitigen ve Atilla Karaoğlan UEFA tarafından Avrupa Konferans Ligi maçlarında görevlendirildi.

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Atilla Karaoğlan'a görev

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FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan, Danimarka'nın AGF ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Danimarka'nın Aarhus şehri Aarhus Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Polonya'nın MKS Pogon Szczecin ile Kuzey İrlanda'nın Linfield takımları arasında 3 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Szczecin şehrinin Floriana Krygiera Stadyumu'nda saat 18.00'da başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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