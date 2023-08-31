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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Halil Umut Meler'e görev

UEFA, FIFA kokartlı Halil Umut Meler ve Abdulkadir Bitigen'e Avrupa Ligleri'nde oynanacak Play-Off turları karşılaşmalarında görev verdi.

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Halil Umut Meler'e görev

, Türkiye'nin FIFA kokartlı hakemleri olan Abdulkadir Bitigen ve Halil Umut Meler'e Avrupa liglerinde Play-Off turu mücadelelerinde görev verdi.

SHERIFF TRASPOL - KI KLAKSVK

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı olan Sheriff Tiraspol-Ki Klaksvk müsabakasında düdük çalacak.

PARTIZANI - ASTANA

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Partizani ile Astana arasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen mücadeleyi yönetecek.

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