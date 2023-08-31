UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Halil Umut Meler'e görev

UEFA, Türkiye'nin FIFA kokartlı hakemleri olan Abdulkadir Bitigen ve Halil Umut Meler'e Avrupa liglerinde Play-Off turu mücadelelerinde görev verdi.
SHERIFF TRASPOL - KI KLAKSVK
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı olan Sheriff Tiraspol-Ki Klaksvk müsabakasında düdük çalacak.
PARTIZANI - ASTANA
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Partizani ile Astana arasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen mücadeleyi yönetecek.
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