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UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak Real Sociedad-Salzburg maçına Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak atandı.

UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

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İspanya'nın Real Sociedad ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi D Grubu müsabakasına Alper Ulusoy, AVAR olarak atandı.

UKRAYNALI VE ALMAN HAKEMLERLE BİRLİKTE YÖNETECEK

İspanya'nın San Sebastian şehrindeki Reala Arena Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakanın hakemliğini Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin, yardımcılıklarını Oleksandr Berkut ve Dmytro Zaporozhenko yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaroslav Kozyk olacak. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz ise VAR olarak görev yapacak.

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