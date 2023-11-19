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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda takımları arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Algarve bölgesindeki Estadio Do Algarve Stadyumu'nda saat 22.45'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.

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