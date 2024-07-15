UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'ı Şampiyonlar Ligi eleme maçında görevlendirdi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica stadyumunda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.



Karşılaşmada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen VAR ve Erkan Engin da AVAR olarak görev alacak.