UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi 'nin 2’nci haftasında oynanacak Getafe - Lugano maçını yönetecek.

İspanya’nın Getafe şehrindeki Coliseum Stadyumu’nda yarın TSİ 19.45’de oynanacak müsabakada Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.

Bu karşılaşma Atilla Karaoğlan'ın UEFA kulüp organizasyonlarında A takım seviyesinde yöneteceği 13. maç olacak. Karaoğlan daha önce 4 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 7 tane de Konferans Ligi maçı yönetmişti.

Atilla Karaoğlan, Avrupa kupalarında orta hakem olarak en son 6 Ağustos 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde oynanan Ajax - Shelbourne müsabakasında görev almıştı.