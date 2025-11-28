UEFA'dan Atletico Madrid'e "ırkçılık" cezası
28.11.2025 09:43
Reuters
Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, İspanyol kulübü Atletico Madrid'i taraftarların yaptığı ırkçı davranışlar sebebiyle cezalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, evinde Atletico Madrid'i ağırlamıştı.
İngiliz ekibi, maçı başından sonuna kadar sürklase etmiş ve karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı.
Takımlarının gösterdiği performansa sinirlenen İspanyol taraftarlar ise sahaya yabancı maddeler fırlatmış ve ırkçı tezahüratlarda bulunmuşlardı.
UEFA, yaşananların ardından Atletico Madrid'e 40.000 euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü yasağı verdi.
Kırmızı-beyazlıların taraftarları, 10 Aralık 2025 tarihinde oynanacak PSV Eindhoven-Atletico Madrid maçında deplasman tribünündeki yerlerini alamayacak.
Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid, Devler Ligi'nin ilk beş haftasının sonunda 9 puan topladı ve ligin 12. basamağında.