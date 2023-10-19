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UEFA'dan Belçika-İsveç maçı ve İsrail'deki müsabakalar için karar

Daha önce İsrail'deki maçların ertelendiğini duyuran UEFA yeni yaptığı açıklamada ay sonundaki müsabakaların da ertelendiğini açıkladı. Yarıda kalan Belçika-İsveç maçı da 1-1 olarak tayin edildi.

UEFA'dan Belçika-İsveç maçı ve İsrail'deki müsabakalar için karar

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, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA müsabakasının oynanmayacağını açıkladı.

İsrail takımı Maccabi Haifa ise UEFA Gençlik Ligi'nden çekildi. Maccabi Haifa'nın yerine Sparta Prag'ın getirildiği bildirildi.

Terör olayı nedeniyle yarıda kalan Belçika ile İsveç arasındaki EURO 2024 elemeleri maçı tekrar oynanmayacak ve 1-1'lik sonuç geçerli sayılacak.

Brüksel'de Belçika ile İsveç arasında oynanan Euro 2024 Eleme maçı 2 İsveçlinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti. 

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