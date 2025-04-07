UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, yarın Malta ile Gürcistan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında düdük çalacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Malta'nın Ta' Qali Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Tiryaki'nin yardımcılığını Arzu Görgün ve Ayşenur Karakoç üstlenecek.



Mücadelede 4. hakem olarak ise Asen Albayrak görev alacak.