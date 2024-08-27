UEFA'dan Cristiano Ronaldo'ya ödül

Şampiyonlar Ligi bu yıl yeni bir formata kavuşuyor. UEFA'nın en kazançlı ve prestijli turnuvası 2024-2025 sezonundan itibaren yeni bir formatta gerçekleşecek.

Geleneksel grup aşaması geride kalacak ve dört takımın daha katılabileceği bir lig formatına geçilecek olması bir dönem değişikliğine işaret ediyor.

UEFA'nın unutulmaz bir devir teslim töreni yapmak için, son yirmi yılın en unutulmaz Şampiyonlar Ligi oyuncularından biri olan, yarışmayı beş kez kazanan ve en parlak dönemlerinde istikrarlı bir golcü olan Cristiano Ronaldo'yu da 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak kura çekimine davet ettiği öğrenildi

Her ne kadar Ocak 2023'te Suudi Arabistan'a gitmeyi tercih etmiş ve en iyi yıllarını geride bırakmış olsa da, Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor ve bu rekor uzun bir süre daha geçerliliğini koruyacak gibi görünüyor.

ÜST ÜSTE EN ÇOK GOL ATAN İSİM

Portekizli Dünya yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde 183 maçta 140 gol atarak (maç başına 0,79 gol) turnuvanın en golcü ismi oldu.

Ayrıca Ronaldo Haziran 2017'den Nisan 2018'e kadar olan süreçte üst üste 11 maçta da gol atmayı başaran ilk futbolcu rekorunu da elinde tutuyor.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde sekiz kez hat-trick yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI LİSTESİ

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ikinci oyuncu 129 golle Lionel Messi olurken, Robert Lewandowski ise 94 golle 3. sırada yer alıyor.