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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında görev verdi. Çakır, Ludogorets-Dinamo Zagreb maçını yönetecek.

Haberler - DHA 01.08.2022 - 13:48

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme turu müsabakasını yönetecek.

Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Ludogorets Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak.

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