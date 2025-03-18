UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek'e görev
UEFA'dan gözlemci Dilan Deniz Gökçek'e görev verdi. Gökçek Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçta görev yapacak.
UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yarın oynanacak Bayern Münih-Olimpik Lyon maçında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Dilen Deniz Gökçek'in gözlemciliğini yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo yönetecek.
Almanya'nın Münih kentindeki Bayern Kampüs Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.
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