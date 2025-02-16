UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Midtjylland'a konuk olduğu maçta yaşananlar nedeniyle sarı-lacivertlilere üç ayrı başlıkta para cezası verdi.

TOPLAMDA 2.5 MİLYON TL



Kurul, Fenerbahçe'ye, 10 bin euro, sahaya madde atılmasından dolayı 10 bin 500 euro, meşaleler yakılması nedeniyle de 41 bin 500 euro para cezası alan Fenerbahçe'ye toplam 62 bin euro para cezası (Yaklaşık 2.5 milyon TL) kesildi.