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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ertelemeli ceza

UEFA, Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan Lille maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye ertelemeli kısmi tribün kapatma cezası verdi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ertelemeli ceza

3. ön eleme rövanş maçında , Lille'i konuk etmişti. , bu karşılaşmada sahaya atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza verdi.

KISMİ TRİBÜN KAPAMA CEZASI

UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye  ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Fransa'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında mücadelenin normal süresini 1-0 kazanarak maçı uzatmalara taşımıştı. Sarı-lacivertliler, uzatma devresinde penaltıdan kalesinde gördüğü gol ile Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

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