UEFA'dan Fenerbahçe'ye "Putin tezahüratı" cezası

UEFA'nın Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'le Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı rövanş maçının ardından tribünlerdeki bazı tezahüratlar nedeniyle başlattığı soruşturma tamamlandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, sahaya yabancı madde atılması ve provokatif tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli takıma 50 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin, sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kısmi seyircisiz (en az 5 bin koltuk) oynama cezası aldığı belirtildi.



UEFA, 27 Temmuz'da oynanan ve Ukrayna ekibinin 2-1 kazanarak tur atladığı karşılaşmada bazı taraftarların yaptığı kısa süreli "Putin" tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması açmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, söz konusu kısmi stadyum kapama cezasının bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi olduğu belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Sahaya yabancı madde atılması ve kışkırtıcı nitelikte bulunan tezahürat nedeniyle 50.000 Euro para cezası ile Kulübümüzün ev sahibi Kulüp olarak oynayacağı bir sonraki müsabakada uygulanmak üzere en az 5000 koltuktan oluşan kısmi stadyum kapama cezası verilmiş olup, söz konusu kısmi stadyum kapama cezası bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi şekilde ertelenmiştir."

