UEFA'dan FIFA açıklaması. "Yeni ve dürüst bir lidere ihtiyacı var."

Almanya'nın başkenti Berlin 'de, 55 üye ülke federasyon başkanıyla biraraya gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 4. dönem için aday olma kararını açıkladı.

Özellikle FIFA 'ya karşı izlenecek yolun belirlenmesi için düzenlenen strateji toplantısında Ceferin, yaptığı açıklamada, "Güvenleri için ulusal federasyonlara teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda olağanüstü zorluklarla karşılaştık ve bunlarla tek bir takım olarak mücadele ettik.

Önümüzde hala önemli işler var ve bu nedenle onların talebini kabul ettim. Amacım aynı; Avrupa futbolunu bir arada tutmak, oyunumuzu daha güçlü kılmak ve UEFA'yı gelecek nesillere hazır bir şekilde bırakmak." ifadelerini kullandı.

INFANTINO'YA MUHALEFET SÜRÜYOR

UEFA ayrıca, dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA 'da reform yapılmasına yönelik 14 maddelik bir plan yayımladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino 'ya yönelik muhalefetini sürdüren UEFA'nın toplantısında, Azerbaycan hariç tüm katılımcılar, FIFA reformu konusunda sağlanan anlaşmaya destek verdi

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kurumsal reform tek başına yeterli olmayacaktır. FIFA'nın yeni bir liderliğe ihtiyacı var. Futbolda derin kökleri olan, saygın ve birleştirici bir figür; liderlik edecek vizyon ve deneyime, bölgeler arasında güven tesis etme kabiliyetine ve kalkınma, reform, dürüstlük ve bağımsızlığa sarsılmaz bir bağlılığa sahip biri." denildi.